Dois homens morrem após tentativa de assalto no Parque dos Igarapés, em Belém

Dois homens morreram durante uma intervenção policial que ocorreu no Parque dos Igarapés, no Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estariam envolvidos em uma tentativa de assalto ao clube de lazer. Outros quatro homens teriam conseguido fugir por uma área de mata no local.

As informações iniciais dão conta que ao menos seis homens estariam envolvidos na ação criminosa. Os funcionários do local acionaram a PM por volta de 18h e uma equipe do 24º BPM esteve no local, onde ocorreu uma troca de tiros com os suspeitos. Os dois homens que foram baleados ainda chegaram a ser socorridos e levados de viatura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia, mas não resistiram e evoluíram a óbito. O restante do grupo conseguiu fugir após correr para uma área de matagal.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Marambaia solicitaram perícias e vão ouvir testemunhas, para auxiliar nas investigações da tentativa de assalto que terminou com a morte de dois homens.

A Redação Integrada de OLiberal apura mais informações e tenta contato com a administração do Parque dos Igarapés para mais detalhes e posicionamento sobre o caso.