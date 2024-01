Tentativa de assalto termina com suspeito morto em Uruará

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto na tarde deste sábado (13), no travessão do KM 175 Sul, em Uruará, no sudoeste paraense. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, houve troca de tiros e o homem, não identificado, foi alvejado. Não resistiu e morreu, enquanto aguardava por socorro. Um segundo criminoso segue sendo procurado pelas autoridades policiais. Durante a ação, foi apreendida uma motocicleta, dentre outros objetos usados pelos assaltantes.

Os suspeitos estavam em uma moto às margens de um ramal, quando anunciaram o assalto a uma família que passava de carro pelo local. No automóvel que seguia na frente, estava um policial militar. Ele percebeu a ação, desceu do veículo e efetuou disparos de arma de fogo na direção dos criminosos que estavam armados e fugiram para uma área de mata.

Viaturas da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas pelos suspeitos. Logo foram encontrados uma máscara balaclava de cor verde e um boné preto. Após algumas horas na busca pelos suspeitos, um deles foi visto pelos policiais. Foi dada ordem para que o criminoso se rendesse. No entanto, segundo a PM, ele atirou contra os agentes. Houve revide, e o suspeito acabou sendo atingido no peito.

De acordo com a PM, as guarnições tentaram contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), sem sucesso, devido à falta de sinais telefônicos no local da ocorrência. Sendo assim, o homem ferido foi colocado em uma viatura e conduzido até o Hospital Municipal de Uruará, mas não resistiu.