Câmeras flagram tentativa de assalto a mulher, em Ananindeua

Uma mulher quase foi assaltada por um homem que trafegava em uma motocicleta na Travessa We 25, no Conjunto Cidade Nova II, em Ananindeua. O caso foi registrado por uma câmera de segurança de uma residência, no final da manhã da última terça-feira (23), e mostra quando a vítima caminhava pela rua e tem a bolsa puxada pelo suspeito.

Segundo as informações iniciais, a via estava deserta. A mulher caminha segurando uma sombrinha e a bolsa estava pendurada no ombro. Tudo ocorre muito rapidamente. O suspeito, que usa um capacete, passa em uma motocicleta de cor cinza e preta. Ele puxa a bolsa, mas a vítima consegue segurar, impedindo que o roubo ocorra.

Conforme moradores, o suspeito teria parado a motocicleta alguns metros a frente e ficou aguardando a mulher passar. As câmeras não mostram, mas a vítima teria percebido a ação do homem, que se preparava para voltar em direção a ela, e começou a gritar para chamar atenção de moradores. Algumas pessoas teriam saído para ver o que estava ocorrendo e ajudaram a mulher, dando abrigo para ela. O homem fugiu ao ver os populares saindo das casas.