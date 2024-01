Homens armados assaltam clientes em casa lotérica de Castanhal

Homens armados se passaram por clientes para assaltar uma casa lotérica, funcionários e pessoas que aguardavam na fila de espera do estabelecimento, em Castanhal, região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), na rua Maximino Porpino, no centro do município. A Polícia Militar confirmou que realiza buscas pelos suspeitos.

Segundo as informações iniciais, os homens teriam aguardado entre os clientes na fila até o momento da abertura da casa lotérica. Assim que o local começou o funcionamento, os suspeitos anunciaram o assalto e levaram o dinheiro, celulares e objetos pessoais das vítimas.

Segundo populares, o que mais teria assustado a população da área é que tudo teria ocorrido muito rapidamente e a via já estaria bastante movimentada no momento do crime. Ainda não há informações sobre o prejuízo ao estabelecimento e aos clientes e funcionários.

A Polícia Militar informou que realiza buscas na área para identificar e prender os envolvidos no crime.