Polícia Civil prende casal suspeito de furto a estabelecimento comercial, em Santa Bárbara

Edinelson de Moraes Braga, conhecido como “Bubulinha”, e Joana Lucia de Jesus foram presos na manhã desta quinta-feira (16), na cidade de Santa Bárbara, na Grande Belém. O casal é susp​eito de furtar um estabelecimento comercial. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Santa Bárbara, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

O trabalho investigativo teve início depois que o proprietário do estabelecimento denunciou o ocorrido, informando o furto de diversos objetos. A partir do registro, os policiais civis iniciaram diligências no município e obtiveram informações que apontavam para o envolvimento de Edinelson e Joana.

Com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, a equipe policial se dirigiu à residência dos suspeitos. Ao perceberem a chegada das autoridades, o casal tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Durante a busca na residência, foram encontrados os objetos furtados, incluindo uma televisão de 32 polegadas, dois botijões de gás, um motor de máquina de bater açaí e uma bomba d’água.

Edinelson confessou a autoria do crime e revelou a participação de sua companheira, enquanto Joana optou por permanecer em silêncio. Segundo a polícia, Edinelson já estava sendo investigado por outro furto.

Os objetos recuperados foram devolvidos ao proprietário do estabelecimento. Após o cumprimento das formalidades legais, os suspeitos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e permanecem à disposição da Justiça.