Comerciante é morto e irmão é agredido durante assalto, no Marajó

Um homem identificado como Ademilton dos Santos Barbosa, de 66 anos, foi morto e o irmão foi agredido durante uma tentativa de assalto na noite de terça-feira (13), na Vila Caracará, na zona rural de Cachoeira do Arari, município do Marajó. Segundo a Polícia Militar, as vítimas tiveram a casa invadida por dois homens armados. Após o crime, os suspeitos conseguiram levar uma alta quantia em dinheiro.

O crime ocorreu por volta de 22h, quando as vítimas se preparavam para dormir. A dupla entrou na casa dos dois irmãos idosos e amarrou um deles. Em certo momento, os assaltantes agrediram um dos homens e exigiram que ele contasse onde estava o dinheiro da renda do mercadinho ao qual pertencia a família. Uma das vítimas entregou a quantia e o suspeito teria mandado ele abrir o cofre, onde havia mais dinheiro.

Ao ver o irmão sendo espancado e os suspeitos exigindo mais dinheiro, Ademilton partiu para cima de um dos homens. Nesse momento, ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo que atingiu a região do peito. Segundo o que foi informado para a PM, os dois autores do crime conseguiram fugir para uma área de mata levando a quantia de 20 mil reais. Agentes do 74º Pelotão Destacado e Polícia Militar iniciaram as buscas pela dupla de suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Cachoeira do Arari trabalham para identificar os autores do latrocínio ocorrido na Vila Caracará.