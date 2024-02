Comerciante é morto a tiros em assalto a mercadinho, em Oriximiná

Um comerciante chamado João Batista Tavares Neto, de 33 anos, foi morto com um tiro na tarde de sábado (10), durante um assalto ao mercadinho em que era proprietário, em Oriximiná, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu na Rua Acioli Ramos, bairro Penta, durante o horário de almoço. Dois homens são suspeitos de serem os autores do crime.

As informações repassadas à Polícia Militar são que, por volta de 12h40, João Batista estava fechando o estabelecimento para o almoço quando dois homens armados chegaram no local e anunciaram o roubo. A vítima repassou aos suspeitos todo o dinheiro que tinha no caixa, no entanto, a dupla teria ficado insatisfeita com a pouca quantia e levaram João Batista para dentro da casa que fica em anexo ao mercadinho. No local, o proprietário foi baleado e morreu.