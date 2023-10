Ciclista é morto a tiros após ter bicicleta roubada em Santa Izabel do Pará

Um ciclista, identificado como Charles Reis, foi assassinado a tiros por dois homens encapuzados, na noite da última quinta-feira (5), na rodovia PA-140, conjunto Raimundo Cézar Gaspar, em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações da Polícia Militar do Pará (PMPA), a vítima pedalava junto de outra pessoa quando ambos foram abordados pelos criminosos. Depois de levarem as bicicletas, os assaltantes ainda atiraram contra Charles, que morreu horas depois após dar entrada em um hospital do município.

De acordo com a PMPA, o crime ocorreu por volta das 21h. Após serem informados sobre disparos de arma de fogo no local, guarnições do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foram até a área, onde testemunhas disseram que dois bandidos teriam roubado as bicicletas de um casal de ciclistas, e que na fuga ainda atiraram na vítima.

Charles Reis, que era morador da cidade de Benevides, chegou a ser socorrido por moradores da localidade, que o levaram a unidade de saúde, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar ainda fez buscas pelos assassinos, mas ninguém foi identificado e nem localizado até o momento.

A Polícia Civil informou por meio de nota que “o latrocínio que vitimou um homem na noite desta quinta-feira, 5, em Santa Izabel, é investigado pela Delegacia do município a fim de identificar os envolvidos”. Qualquer informação pode ser repassada por meio do Disque Denúncia pelos número 181 e Whatsapp (91)98115-9181.