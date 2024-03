Suspeito de roubar caminhão é morto em ação policial em Marituba

Um homem, de nome não revelado, morreu em uma ação policial, na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. Ele estaria envolvido no roubo de um caminhão, segundo a Polícia Militar.

O 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na área, interviu no assalto do automóvel de carga registrado também na manhã desta quarta (28). A PM disse que dois homens atiraram contra os policiais no momento em que atendiam a ocorrência de roubo a veículo. Um dos suspeitos foi baleado e socorrido. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, mensagens e áudios foram compartilhados a respeito da ocorrência. “Aqui no final do Decouville muito tiro. Eles (suspeitos) estavam roubando um caminhão. Mataram um”, disse uma moradora.

Em nota, a Polícia Militar informou que o caminhão roubado foi recuperado e apresentado à Polícia Civil. Quanto ao paradeiro do outro homem que estava junto do suspeito morto, as autoridades não revelaram se ele foi detido.

O caso foi registrado na Delegacia de Decouville. A Polícia Civil informou, em nota, que “um suspeito de roubo morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar”. “Com ele foram apreendidos um revólver, munições, celulares e uma quantidade de substância que será analisada”, comunicou a PC.