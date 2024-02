Quarto suspeito de roubar casa de PM morre em ação policial em Moju

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Boby” foi morto em uma ação policial, na madrugada deste sábado (24), em Moju, no nordeste do Pará. Ele era suspeito de participar de um assalto a casa de um policial militar no dia 24 de dezembro do ano passado, na Vila Cupuaçu, que fica entre Abaetetuba e Moju. As informações são do Portal Manchete.

Ação que resultou na morte de "Boby" começou depois que a guarnição da PM do Posto de Policiamento Destacado (PPD) de Soledade sobre o suspeito. O homem procurado pelas autoridades foi denunciado por portar drogas, uma arma de fogo de grosso calibre, além de amedrontar moradores e comerciantes locais.

Os policiais se deslocaram para o endereço indicado, onde um cerco policial foi estabelecido. Ao se aproximar do local, a PM, supostamente, avistou “Boby” armado. O suspeito teria atirado contra os militares assim que percebeu a presença deles.

A PM revidou e baleou o homem. “Boby” ainda chegou a ser socorrido com vida e levado à Unidade Mista de Saúde de Moju. Mas ele não resistiu e morreu no trajeto.

Com o suspeito, os policiais apreenderam, uma arma de fogo artesanal, munições e dois celulares. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia do município, onde o caso foi formalmente registrado.

O assalto

Por volta de 21h50 do dia 24 de dezembro de 2023, a PM foi comunicada sobre o roubo na casa de um companheiro de farda, na Vila Cupuaçu. O policial estava com a família quando cinco homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto.

Após levarem os pertences das vítimas, os suspeitos fugiram em duas motocicletas, uma Biz branca e uma Honda Fan vermelha 150. Conforme o registro da polícia, os suspeitos levaram a mãe do policial militar como refém. Ela foi liberada metros depois da casa do filho.

Na hora, dois suspeitos morreram em confronto com a polícia. Um outro envolvido morreu no dia seguinte ao assalto, 25 de dezembro. “Boby”, morto na ação policial realizada neste sábado (24), seria o quarto homem que participou do roubo. As autoridades seguem em busca de localizar e prende o quinto e último envolvido no caso.