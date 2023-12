Dupla suspeita de roubar casa de PM é morta durante perseguição policial em Abaetetuba

Dois homens, suspeitos de roubarem a casa de um policial militar, foram mortos em pela polícia, na noite de domingo (24), na PA-150, em Abaetetuba, nordeste paraense. As autoridades procuram por outros três homens envolvidos no caso. O portal Moju News divulgou que a dupla morta se trata de Lucas e “Mapará”.

Segundo o relato da PM, por volta de 21h50, as guarnições do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), foram comunicadas de um roubo na casa de um companheiro de farda, na Vila Cupuaçu. O policial estava com a família quando cinco homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto.

Após levarem os pertences das vítimas, as vítimas fugiram em duas motocicletas, uma Biz branca e uma Honda Fan vermelha 150. Conforme o registro da polícia, os suspeitos levaram a mãe do policial militar como refém. Ela foi liberada metros depois da casa do filho.

O PM perseguiu a quadrilha. Dois envolvidos, que estavam em uma moto, ao perceberem o policial atiraram contra ele, ainda de acordo com o registro da ocorrência. O militar revidou e baleou o garupa do veículo. Um outro suspeito, já de outro veículo, localizou a viatura do 47º BPM e atirou contra a polícia. Os agentes efetuaram disparos e o atingiram.

Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas ambos não resistiram aos ferimentos. Com eles, duas armas de fabricação caseira foram apreendidas, além dos objetos pessoais roubados na casa do policial militar.

Todo material foi apresentado na delegacia do município, onde o caso foi registrado. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.