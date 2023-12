Um suspeito morre e outro é preso após troca de tiros com a Polícia Militar, em Santarém

Um suspeito morreu após trocar tiros com uma guarnição da Polícia Militar, em Santarém, no oeste do Pará. Outro homem foi preso em flagrante. O baleamento ocorreu na tarde de terça-feira (19). A ação foi registrada no bairro Alvorada.

A vítima é um mototaxista, que teve o veículo e celular subtraídos. Aos policiais, ele contou que um dos suspeitos se passou por passageiro, em corrida iniciada na avenida Rui Barbosa. Quando chegou perto de um campo de futebol, esse homem sacou a arma de fogo e anunciou o assalto. Nesse momento, o comparsa dele chegou, informou, ainda, o jornal O Impacto. E os dois fugiram na moto.

No trajeto da fuga, eles atiraram contra uma viatura do Detran. Acionada, a guarnição da Polícia Militar informou que saiu à procura dos assaltantes. Foi quando um dos suspeitos, identificado apenas como Josias, atirou contra os policiais, que reagiram.

Os militares informaram que ainda socorreram o baleado, mas ele não resistiu. O suspeito preso foi identificado como Elionay Azaf Rocha Farias, 21 anos. Ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil da grande área do Santarenzinho.

Antes de ser ouvido em depoimento, Elionay confessou que participou do roubo ao mototaxista. E disse que o comparsa atirou na viatura do Detran. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo.