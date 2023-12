Morre terceiro suspeito de roubar casa de PM no nordeste paraense

Um homem identificado apenas pelo apelido “Bajarinha” morreu durante uma ação da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (25), em Moju, nordeste paraense. “Bajarinha” era suspeito de integrar o grupo criminoso que realizou um roubo à chácara de um policial militar da vila Cupuaçu, entre os municípios de Moju e Abaetetuba, na noite de domingo (24), quando de imediato outros dois indivíduos foram mortos pela polícia. Buscas são feitas por mais dois suspeitos.

Segundo informações da Polícia Militar de Moju, as guarnições receberam denúncias de que três homens envolvidos no roubo estariam escondidos em uma residência no bairro de Nazaré. Os agentes se deslocaram ao endereço informado, onde foi feito o cerco policial.

Na versão dos agentes, quanto notaram a presença das guarnições, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo. A polícia revidou. Dois crimino​sos fugiram pelos fundos da residência em direção a uma área de mata.

Ferido, “Bajarinha” correu para dentro do imóvel. Com ele, os policiais encontraram entorpecentes, uma arma de fabricação caseira e celulares. O rapaz foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu.



Entenda o caso



Na noite de domingo (24), bandidos armados invadiram a chácara de um policial militar, na vila Cupuaçu, entre os municípios de Moju e Abaetetuba. O bando anunciou o assalto e, após levarem os pertences das vítimas, fugiram em duas motocicletas. De acordo com a Polícia Militar de Moju, os suspeitos levaram a mãe do PM como refém. Ela foi liberada alguns metros depois da chácara.

O PM perseguiu a quadrilha. Dois envolvidos, que estavam em uma moto, atiraram contra o agente ao perceberem a aproximação dele. O militar revidou e baleou o garupa do veículo. Um outro suspeito, que estava em outra motocicleta, localizou a viatura da PM e atirou contra a polícia. Os agentes efetuaram disparos e o atingiram.

Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas ambos não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Lucas e “Mapará”. Duas armas de fabricação caseira foram apreendidas, além dos objetos pessoais roubados da casa das vítimas. Todo material foi apresentado na delegacia do município, onde o caso foi registrado.