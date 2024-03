Sargento da Polícia Militar é morto a tiro em Ananindeua, nesta sexta-feira (8)

Sargento da Polícia Militar é vítima de homicídio, no município de Ananindeua, nesta sexta-feira (8). A vítima é o 3º sargento Nazareno dos Santos Coutinho. Ele foi baleado e não resistiu. O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou o homicídio do agente de segurança pública, para o qual a Polícia Científica do Pará foi acionada.

Policiais militares e policiais civis foram até a cena do crime. O homicídio ocorreu no bairro Águas Lindas. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime.