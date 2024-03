Dupla invade casa e mata homem a tiros em Tailândia

Junior Franco Lopes foi morto a tiros após ter a casa invadida por dois homens, ainda não identificados, na madrugada de terça-feira (12), no Distrito Palmares, município de Tailândia, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, no momento do crime a vítima estava dormindo em uma rede e foi surpreendida pelos executores, que não deram a chance de Junior reagir.

VEJA MAIS

Conforme as informações locais, por volta de 00h10 os dois homens, que estavam armados com armas de fogo, entraram na residência. A esposa da vítima também estava no quarto mas não sofreu nenhum tipo de lesão. Os homens chegaram ao local, desferiram diversos disparos contra o homem e fugiram do local muito rapidamente.

A testemunha ocular relatou aos policiais que não pôde reconhecer os executores do companheiro. No entanto, não há informações se os homens estavam com algum tipo de item no rosto para não serem identificados. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área onde o crime ocorreu. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o homicídio. O corpo de Junior Lopes foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí e, após necropsia, foi liberado para os familiares.