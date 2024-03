Homem é morto a tiros em fazenda no Marajó

Um homem, identificado como Alauir Sardinha da Cruz, foi assassinado a tiros, na noite do último sábado (16), na zona rural de Portel, no Marajó. O crime ocorreu em uma fazenda, que fica distante 75 quilômetros do centro da cidade. As informações são do Notícia Marajó.

O coronel Márcio Abud, responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, contou que o crime foi comunicado no domingo (17). Um homem informou que o homicídio foi cometido na Fazenda Santa Catarina, localizada no igarapé Pracuru, perto do Rio Anapu, a cerca de seis horas de viagem de lancha da zona urbana.

A denúncia recebida pela PM deu conta que Alauir foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Apesar dos detalhes, a motivação do caso não foi esclarecida.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição informou que equipes da Delegacia de Portel trabalham para localizar o suspeito do crime, que já foi identificado. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181, ou pelo whatsapp (91) 98115-9181.