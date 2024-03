Acusado de matar e jogar menina de 14 anos em poço é preso no Marajó

O principal suspeito de assassinar uma menina de 14 anos no município de Melgaço, na Ilha do Marajó, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no domingo (17). Segundo as autoridades policiais, a autuação do suspeito ocorreu horas depois do corpo ter sido encontrado dentro de um poço, em um terreno abandonado. O homem deve responder por homicídio qualificado.

A força conjunta entre as polícias Civil e Militar, além do auxílio da população, foi primordial para que a adolescente ser encontrada. A PC detalhou que o suspeito foi ouvido pelas equipes da polícia de Melgaço e confessou o crime. Ele passou pelos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça.

Desaparecimento

Segundo a PC, a menina estava desaparecida desde sexta-feira (15), quando saiu de casa e não entrou mais em contato com a família. Após o registro da ocorrência, uma equipe integrada de policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais e funcionários do Conselho Tutelar realizaram buscas pela adolescente.

Os agentes localizaram a adolescente morta no domingo. O corpo estava nos fundos de uma casa abandonada, afundada em um poço e coberta parcialmente por um mato. Após isso, as equipes foram em busca de câmeras de segurança e testemunhas, para identificar os envolvidos no crime.

Segundo as investigações iniciais, a vítima apresentava sinais de enforcamento e violência sexual, o que será constatado após a conclusão do laudo pericial. As investigações continuam para identificar se há outros envolvidos no crime.