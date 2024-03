Menina de 13 anos é encontrada morta dentro de poço no Marajó

Uma garota de 13 anos foi encontrada morta, na madrugada deste domingo (17), dentro de um poço em Melgaço, na Região de Integração do Marajó. Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde sexta-feira (15). Willians Feitosa Rocha, o principal suspeito de cometer o crime, foi preso.

O investigado foi ouvido pelas equipes policiais de Melgaço e confessou o crime. Após os procedimentos necessários ele ficará à disposição da Justiça.

Willians Feitosa Rocha tem 26 anos é natural de Tailândia, no Pará. O acusado tem passagens pela Justiça por outro crime sexual.

Para tentar localizar a menina, os próprios moradores se mobilizaram para achá-la. Durante as buscas, foi encontrado um poço de uma casa em construção. Dentro dele, estava a jovem morta. De acordo com as autoridades, ela apresentava sinais de violência pelo cadáver.

“A menina foi encontrada neste domingo, já sem vida, nos fundos de uma casa abandonada, afundada em um poço e coberta parcialmente por um mato. Após isso, as equipes foram em busca de câmeras de segurança e testemunhas, para identificar os envolvidos no crime”, informa o delegado Hennison Jacob, diretor de Polícia do Interior.

Antes de encontrarem o corpo da garota, um adolescente de 14 anos foi ouvido pela polícia e afirmou que a vítima estava morta. Após a localização do corpo, o garoto foi apreendido pelas autoridades por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele foi incluído como um dos suspeitos de assassinar a garota.

Willians Feitosa Rocha, principal suspeito de cometer o crime, é procurado pelas autoridades. (Reprodução / Redes sociais)

A 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM), que integra o Comando de Policiamento Regional XII, é responsável pelo policiamento em Melgaço, estava atrás de Willians.

A PM localizou o suspeito em um rio entre Melgaço e Portel. Os agentes informaram que o suspeito será encaminhado para Breves, onde será ouvido pela Polícia Civil.

“As autoridades locais agiram com rapidez e eficiência ao prender o suspeito de homicídio no Marajó, dando uma rápida resposta à comunidade e demonstrando a eficácia do trabalho conjunto entre as forças de segurança e a população na resolução desse crime grave”, destaca o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

A motivação por trás do caso não foi informada. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que o caso é investigado sob sigilo. "O corpo encontrado foi encaminhado para perícia", comunicou a PC.