Corpo de menina de 8 anos é encontrado dentro de sofá com indícios de violência sexual

O corpo de Isabeli Alexandra Mariano, de 8 anos, foi descoberto nesta sexta-feira (12), em Curitiba (PR), dentro de um sofá, apresentando indícios de violência sexual. A pequena estava sendo procurada desde a noite de quinta-feira (11), quando desapareceu por volta das 21h, na comunidade Dona Cida, localizada na capital paranaense.

As buscas pela menina foram conduzidas por familiares e equipes do Corpo de Bombeiros. Na manhã desta sexta-feira, os agentes da corporação encontraram a vítima, que estava desaparecida, na residência do suspeito do crime. O homem, de 37 anos e pai de dois filhos, foi detido e encaminhado ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), responsável pela investigação do caso.

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) detalhou que o suspeito foi agredido por moradores e, posteriormente, recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratar dos ferimentos.

O desaparecimento de Isabeli foi comunicado pela avó da criança. Em uma entrevista à RPC, a mãe da menina afirmou que a filha foi vista pela última vez saindo de casa para participar de uma aula na escolinha de futebol, um programa social do bairro. No entanto, a professora declarou que a menina nunca chegou à aula. A família divulgou um cartaz com informações sobre o desaparecimento, na esperança de obter alguma pista que levasse ao paradeiro da menina.