Mulher é encontrada morta após dois anos em conjunto habitacional e vizinhos se revoltam

Após dois anos e meio de sua morte, o corpo de uma mulher foi encontrado em um apartamento em Londres, capital da Inglaterra, em um conjunto habitacional administrado por uma associação que fornece moradia a pessoas em dificuldade financeira, a Peaboy.

A associação chegou a pedir que o governo pagasse o aluguel da moradora e, sem checar se ela estava viva ou não, o valor foi pago por meses. A situação revoltou os moradores do prédio - segundo a BBC, eles avaliam entrar com um processo contra a Peabody após diversas reclamações. Os vizinhos tentam entender como uma pessoa pode morrer e, por mais de dois anos, ninguém descobrir o corpo.

A polícia encontrou os restos mortais de Sheila Seleone, de 58 anos, dentro do apartamento. Ela estava vestida com calças de pijama azul e uma blusa branca. A corporação afirma que ela não foi assassinada.

Situação crítica

Segundo uma vizinha que mora no conjunto desde 2018, no apartamento logo abaixo do de Sheila, que preferiu não ser identificada, semanas após a morte da moradora, em 2019, ela trocou as lâmpadas da casa, e ao removê-las, larvas caíram do teto. O problema piorou e, para os vizinhos da mulher, era óbvio que há muito tempo algo estava errado.

"Havia larvas no quarto, na sala e no banheiro. E mais ou menos em todos os meus móveis", lembra ela. "Você sentava no sofá e depois de um tempo encontrava uma larva esmagada", diz. "Foi como viver em um filme de terror". A vizinha chegou a procurar a associação habitacional que administra o prédio, mas foi informada de que a entidade não lidava com larvas.

Outros moradores do residencial relataram que colocavam lençois e toalhas na portas para que o cheiro não entrasse nas casas. Todos achavam que Sheila não estava mais morando no local, já que sua correspondência começou a transbordar da caixa de correio, por exemplo.