Dentadura de mulher de Maduro escapa durante discurso e assunto vira meme

A dentadura da primeira-dama da Venezuela, Cilia Flores, escapou durante um discurso. A mulher de Nicolás Maduro disse que "estava comendo um chiclete", mas não a salvou de virar meme nas redes sociais. O ocorrido aconteceu na quarta-feira (1), durante uma manifestação realizada em Caracas para marcar o Dia Internacional do Trabalhador.

Cilia celebrava a marcha dos trabalhadores e defendeu o marido, que também comanadou e discursou durante o evento.

"Assim como Maduro, eu continuarei protegendo vocês sempre, junto aos trabalhadores e trabalhadoras. Somos trabalhadores", disse Cilia, quando sua dentadura escapou. "Estava comendo um chiclete. Somos mais um de vocês", completou.

Cilia Flores virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na Venezuela e foi alvo de memes, devido a grande repercusão do episódio. Maduro e a primira-dama ainda não se manifestram sobre o assunto.

Eleições

Nicolás Maduro é alvo de críticas na Venezuela e internacionalmente por impedir a principal candidata de oposição, María Corina Machado, de disputar as eleições presidenciais, que irão acontecer em menos de três meses.

A manifestação do 1º de maio na Venezuela foi diferente de outros lugares do mundo e da própria América do Sul, durante os protestos não houve confronto entre manifestantes e policiais, como aconteceu em alguns países. (*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Emilly Melo, repórter de Política e Economia)