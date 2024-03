Governo Maduro aniquila opositores antes de eleições

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou no início de março que as eleições presidenciais ocorrerão em 28 de julho, data em que se celebra o aniversário de Hugo Chávez, falecido em 2013.

Desde então, o governo de Nicolás Maduro tem intensificado a perseguição aos seus opositores. No dia 10 de março, o coordenador de campanha de María Corina Machado, líder da oposição, foi preso arbitrariamente em Barinas, no sudoeste do país. Nesta semana, Henry Alviarez e Dignora Hernández, dirigentes partidários do Vente, partido de Corina Machado, foram detidos à luz do dia por funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin).

O procurador-geral da Venezuela, Tarek Wlliam Saab, acusou os membros do partido opositor de planejar "ações desestabilizadoras" e "motim em protesto à inabilitação de María Corina", embora não tenha comprovado nada que justificasse as prisões.

Em sua conta oficial no X, María Corina Machado disse: "Essas ações covardes visam fechar o caminho da Venezuela para a mudança e a liberdade na paz e na democracia. Venezuelanos, peço-lhes força e coragem nestes tempos difíceis. Hoje, mais do que nunca, precisamos estar unidos e firmes para continuar caminhando em direção aos nossos objetivos".

Em outubro de 2023, Corina Machado venceu as primárias da oposição com quase 90% dos votos, mas a união da oposição foi prontamente aniquilada pela Suprema Corte venezuelana que, em janeiro, a tornou inabilitada para disputar as eleições. A corte é composta por ministros que foram apontados por Nicolás Maduro e sempre atendem a medidas que favorecem o governo.

Mesmo inabilitada, Corina Machado continua liderando a oposição, lotando comícios e fazendo campanha eleitoral informalmente. Segundo pesquisa encomendada pelo Meganálisis, María tem 71,8% da preferência dos venezuelanos, enquanto Maduro tem 7,9%.

O costume de prender opositores acompanha o governo de Nicolás Maduro há anos e se tornou uma das principais ferramentas de manutenção no poder. Apesar da insatisfação entre a maioria dos venezuelanos, Maduro ainda detém o controle dos principais poderes no país, que sustentam sua permanência no comando da Venezuela desde 2013: a Assembleia Nacional, o Executivo, Judiciário, as Forças Armadas e a imprensa.

Nos últimos dias, a comunidade internacional tem feito duras críticas ao governo venezuelano. O presidente do Chile, Gabriel Boric, juntou-se a outros líderes na América do Sul e emitiu nota condenando as perseguições políticas: "o Governo do Chile expressa a sua firme condenação à detenção arbitrária de representantes de partidos políticos da oposição venezuelana, o que constitui uma ação contrária ao espírito democrático que deve prevalecer em qualquer processo eleitoral", afirmou em nota divulgada nesta quinta, 21.

Silêncio do governo brasileiro

Além do Chile, a Argentina, Uruguai e Paraguai também emitiram nota condenando as frequentes violações de direitos fundamentais e a perseguição aos opositores. Enquanto isso, mais uma vez, o governo brasileiro optou por não se pronunciar sobre as denúncias.

Recentemente, Lula e María Corina Machado trocaram acusações após o presidente brasileiro sugerir que a oposição pare de chorar e indique outro nome. Corina Machado usou as redes sociais para rebater a afirmação: "Eu chorando, presidente Lula? O senhor diz porque sou mulher? O senhor não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram por mim nas primárias e os milhões que têm direito de votar em eleições presidenciais livres nas quais derrotarei o Maduro”, escreveu Machado.

Segundo O GLOBO, um integrante do governo brasileiro ressaltou que ainda é precipitado chegar a uma conclusão sem uma avaliação minuciosa sobre as prisões de opositores.

Opositores presos e desaparecidos

Rocío San Miguel, ativista militar anti-Maduro, presa em fevereiro de 2024

Emill Brandt Ulloa, chefe de campanha de Maria Corina Machado, preso no dia 10 de março

Henry Alviarez, dirigente do partido de Corina Machado, preso no dia 20 de março

Dignora Hernández, ex-deputada e assessora de Maria Corina Machado, presa no dia 20 de março

Joe Villamizar, coordenador do Vente, partido de Maria Corina, foi sequestrado pela Sebin neste ano

Guillermo López, coordenador regional do Vente no estado de Trujillo, desaparecido desde 23 de janeiro

Luís Camacaro, coordenador regional do Vente no estado de Yaracuy, desaparecido desde 23 de janeiro

Juan Freites, coordenador regional do Vente no estado de Vargas, desaparecido desde 23 de janeiro