Disputa por Essequibo: Maduro promulga lei que cria província da Venezuela em território da Guiana

A disputa por Essequibo – território rico em petróleo atualmente controlado pela Guiana, mas reivindicado pela Venezuela – ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (3). Nicolás Maduro, presidente venezuelano, promulgou a lei que cria uma província de seu país na região em disputa.

Chamada de "Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo", o texto conta com 39 artigos e regulamenta a fundação do estado da "Guiana Essequiba". Entre outras medidas, a lei impede que apoiadores da posição do governo da Guiana ocupem cargos públicos ou concorram a cargos eletivos, criando, dessa forma, uma barreira para qualquer pessoa que adotar medidas contrárias à anexação desse território pela Venezuela.

O texto proíbe ainda a divulgação do mapa político da Venezuela sem a inclusão de Essequibo.

"O tempo da dominação colonial, o tempo da subordinação na Venezuela acabou para sempre", declarou Maduro, destacando a aprovação do texto pela Assembleia Nacional do país, que começou a analisar a matéria no fim de 2023, período em que a Venezuela também realizou um referendo ao qual 95% dos eleitores se manifestaram a favor da incorporação de Essequibo ao mapa venezuelano.