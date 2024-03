R70: 'Queremos a paz', diz presidente da Guiana, em meio à disputa pelo território de Essequibo

Adoção de pets

O Centro de Controle de Zoonoses promove hoje, de 8h às 13h, no Parque Shopping, feira de adoção de cães e gatos.

Terminal de Salinas

A Infraero assumiu a gestão do Aeroporto de Salinópolis. O contrato prevê a prestação de serviços e operação do equipamento.

Irfaan Ali (J.BOSCO)

"Queremos a paz.”

Irfaan Ali, presidente da Guiana, disse ontem, na reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que seu país deseja manter a paz com a vizinha Venezuela, em meio à disputa centenária pela soberania do território de Essequibo.

PORTOS

NORTE

Escolhidos para receber recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, os portos do Arco Amazônico registraram um crescimento notável das exportações de grãos em 2023, alcançando mais de 51 milhões de toneladas. O número corresponde a um aumento de aproximadamente 22% em relação ao ano anterior, 2022, conforme relatório divulgado pela Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport). O paraense Flávio Acatauassú, presidente da Amport, afirma que a região foi responsável por 37% do total de granéis agrícolas exportados pelos portos brasileiros no ano passado, superando os 34% registrados em 2022.

INVESTIMENTOS

Acatauassú reforça que esses indicadores reafirmam, a cada ano, o potencial dos portos da região para escoamento de grãos do Brasil, e credencia a logística adotada para receber melhores investimentos, como os programados pelo governo federal a partir do Novo PAC, que prevê a destinação de R$ 14,5 bilhões em recursos para novos arrendamentos de complexos portuários até 2026, além de R$ 639 milhões para que portos e hidrovias evoluam, neste ano, o escoamento da safra brasileira de grãos.

MARAJÓ

SENADORES

O senador paraense Zequinha Marinho (PL) anunciou que vai propor a criação de um grupo especial de senadores para diligências na região do Marajó. A medida ainda é reflexo das recentes denúncias de exploração sexual de jovens e crianças no arquipélago. A senadora e ex-ministra do governo Jair Bolsonaro, Damares Alves, idealizadora do programa Abrace o Marajó, já confirmou que estará entre os integrantes do grupo.

DISTRITO

Belém vai ganhar um Distrito de Inovação em Bioeconomia Criativa. A sede do órgão, desenhada pela Secretaria de Planejamento do município, terá lugar na antiga sede da Secretaria de Finanças, na travessa Frutuoso Guimarães, onde as obras já começaram. O lançamento oficial do Distrito será feito ainda este mês durante seminário que deve reunir representantes do poder público e da sociedade civil. Uma das missões do Distrito é pensar novos usos para o centro comercial da capital.

DETENTAS

TRABALHO

Parte das fantasias usadas pelas escolas de samba do Grupo Especial durante os desfiles na Aldeia Cabana foram confeccionadas pela Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), formada por mulheres privadas de liberdade e coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A cooperativa recebeu encomendas da Escola de Samba Piratas da Batucada para o desfile deste sábado, 2. Ao todo, são mais de 400 peças.

CARNAVAL

Além de expandir o trabalho que a cooperativa desenvolve, a participação na produção das fantasias representa a expansão do trabalho em uma área nova, que é o carnaval. A cooperativa foi criada em 2014 e hoje reúne cerca de 30 mulheres que se dividem entre a criação de peças de artesanatos, costura, pintura e bordado.

CAMPANHA

ÚLTIMA

O Pará antecipou o que deve ser a última campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado, que se prepara para suspender a obrigatoriedade da vacina a partir de maio. A campanha anual de vacinação do rebanho de bovinos e bubalinos, que costumava ocorrer no final de abril, este ano será realizada de 1° a 30 de abril pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

DIFERENCIAL

Diferente de outros anos, o prazo não será prorrogado. Por isso, os produtores devem ficar atentos às datas para imunizar os animais e, após essa etapa, fazer a comprovação do procedimento, impreterivelmente, até o dia 15 de maio, em uma unidade da Adepará. A agência trabalha para atingir 100% do rebanho do Pará, formado por mais de 26 milhões de animais, sendo o segundo Estado com maior rebanho do Brasil.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) completou 41 nesta sexta-feira, 1º, e comemorou a data com os destaques nacionais e internacionais conquistados na última semana. Um deles foi a escolha da auditora de controle externo Larissa Fidelis para compor o Conselho de Auditores da ONU. O grupo vai auditar as finanças do organismo internacional. O TCM-PA foi a única Corte de Contas do Norte a ser selecionada para o “Board of Auditors”.

► Um servidor público lotado em Salinópolis denunciou à Coluna que o prefeito Kaká Sena (PL) abriu a noite de ontem, no Salinas Praia Clube, com o lançamento de sua candidatura à reeleição. Houve discursos e foguetório. Apesar de ser um tempo em que muitos falam em pré-candidatura, o denunciante contou que o discurso do prefeito foi de candidato, com pedido de apoio (votos) e o clássico “vamos à vitória” no encerramento. O servidor prometeu levar a situação ao Ministério Público Eleitoral. A Coluna reforça a importância de denunciar abusos de campanhas extemporâneas.

► Ontem, ao final do seminário internacional “Entre o global e o local: experiências de construção e territorialização de políticas e sistemas de cuidados na América Latina e no Caribe”, que reuniu representantes de 10 países, o governo federal anunciou a adesão do Brasil à Aliança Global pelo Cuidado, da qual já participam 18 países. Ainda no evento, ocorreu o encontro do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) que elabora a Política Nacional de Cuidados com os gestores do projeto “Ver-o-Cuidado”, iniciativa da Prefeitura de Belém em parceria com a ONU Mulheres que constrói o Sistema Municipal do Cuidado.

► O presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Jr, confirmou à Coluna que foi concluída a quinta etapa do Programa de Desligamento Voluntário (PDV), atendendo servidores que por décadas prestaram serviços à empresa e desejavam encerrar as atividades.