Orangotango selvagem usa planta para tratar ferimento e chama atenção

Na Indonésia, um orangotango de sumatra foi visto utilizando uma planta medicinal para tratar um ferimento no seu rosto. Essa foi a primeira vez que um primata foi avistado, fazendo uso controlado de uma planta para essa finalidade. De acordo com os cientistas, o animal usou uma pasta feita de plantas para curar a ferida na sua bochecha.

“Eles são os nossos parentes mais próximos e isso aponta novamente para as semelhanças que temos com eles. Somos mais parecidos do que diferentes". O relato é da bióloga Isabella Laumer, do Instituto Max Planck, na Alemanha. Os cientistas acreditam que o comportamento deve ter vindo de um ancestral comum entre humanos e primatas.

A equipe de pesquisadores que avistou o Orangotango, Rakus, explica que o ferimento surgiu provavelmente em decorrência de lutas com animais rivais. Rakus teria então mastigado o caule e as folhas da Akar Kuning – uma planta anti inflamatória e antibacteriana que também é usada localmente para tratar malária e diabetes.

O animal aplicou o líquido repetidamente na bochecha durante sete minutos. Rakus então espalhou as folhas mastigadas em seu ferimento até que ficasse totalmente coberto. Ele continuou se alimentando da planta por mais de 30 minutos. Após um mês, o orangotango estava totalmente curado.

"Ele aplicou a pasta repetidamente e, mais tarde, também aplicou uma matéria vegetal mais sólida da planta. Todo o processo durou realmente um tempo considerável - é por isso que acreditamos que ele a aplicou intencionalmente", afirma a especialista.

História

Anteriormente, cientistas já acreditavam que primatas usavam remédios para lidar com ferimentos. Em 1960, a bióloga Jane Goodall encontrou folhas inteiras nas fezes de chimpanzés, outros documentaram ter visto grandes primatas engolindo folhas com propriedades medicinais.