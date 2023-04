Homem é encontrado morto e amarrado a raízes de árvores no Maguari

​O corpo de um homem, não identificado até o momento, foi encontrado amarrado a raízes de árvores, nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, na invasão Soldados de Cristo, bairro do Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via Centro Integrado de Operações (Ciop), para averiguar a denúncia de que um homem, trajando apenas um short escuro, havia sido agarrado por moradores após ter cometido um roubo na área.

Ao chegar no local, a polícia constatou a veracidade da ocorrência. A vítima estava jogada ao chão, descordada, com as mãos amarradas e sinais de tortura, segundo a polícia. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas apenas constatou que o homem já estava em óbito.

Para a polícia, moradores que não quiseram se identificar informaram que, por volta das 4h, ouviram barulho de pauladas e muita gritaria. Ainda de acordo com informações de moradores, a vítima cometia roubos na área, mas não residia por ali, uma vez que ninguém a conhecia.

Peritos da Polícia Científica analisaram e removeram o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML), onde é realizado o exame de necropsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios. Até o momento, não há informações sobre os autores e a verdadeira motivação para o homicídio. Informações que auxiliem no trabalho investigativo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.