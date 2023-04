Durante prisão, jovem viraliza dando entrevista em inglês, em Santarém

Durante uma abordagem policial na última quinta-feira (13) em Santarém, na região do Baixo Amazonas, um jovem, cujo nome ainda não foi identificado, foi preso sob a suspeita de estar pilotando uma moto furtada. Mas, o que parecia ser apenas mais uma ação policial comum, viralizou nas redes sociais. No momento em que o rapaz falava com a imprensa local um fato inusitado chamou a atenção: o homem respondia às perguntas do repórter em inglês.

Ao iniciar a conversa com o suspeito, o repórter pergunta se a moto estava sob a posse dele. Foi aí que a conversa inusitada começou e, com a resposta na ponta da língua, o rapaz exibiu a boa fluência, respondendo em inglês: "I don't speak portuguese" (eu não falo português). Ainda durante o diálogo, o homem negou estar envolvido no crime falando: "I am not thug" (eu não sou bandido). O jornalista entrou na brincadeira e seguiu o diálogo com o rapaz.

Informações compartilhadas nas redes sociais dão conta de que a abordagem policial teria sido realizada por equipes do 35º BPM. Também segundo relatos iniciais, o rapaz do vídeo estava com outro homem na motocicleta supostamente furtada. No vídeo que viralizou também é possível observar o outro suspeito sendo detido. A Redação Integrada de O Liberal buscou mais informações do caso junto às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)