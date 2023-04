Adolescentes são apreendidos suspeitos de planejar ataque em escola de Castanhal

POLÍCIA

Durante prisão, jovem viraliza dando entrevista em inglês, em Santarém

O jovem, cuja identidade não foi revelada, foi preso sob a suspeita de pilotar uma moto furtada; durante o diálogo, o homem negou estar envolvido no crime, respondendo: "I am not thug" (eu não sou bandido, na tradução para o português)