Dois adolescentes são apreendidos por suposto ataque a escola de Abaetetuba

A Polícia Civil de Abaetetuba cumpriu, nesta quinta-feira, 13, um mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente suspeito de envolvimento com um perfil nas redes sociais denominado “Massacre no Leonardo Negrão”, o qual tinha fotos de armas e ameaças contra alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Leonardo Negrão. Na casa do jovem, a polícia apreendeu um celular e um simulacro de metralhadora. Ele e mais um colega, também adolescente, foram apreendidos.

De acordo com informações policiais, o primeiro adolescente foi identificado e confessou ser o autor do perfil nas redes sociais. Ele também informou que teria recebido ajuda de um segundo adolescente. Ambos foram conduzidos à unidade policial. Para a polícia, os jovens informaram que criaram o perfil apenas de “brincadeira” para assustar os colegas.

Após a realização das medidas legais cabíveis, foi lavrado o procedimento criminal e encaminhado ao Poder Judiciário. Com os investigados foram apreendidos um celular e um simulacro de uma metralhadora.

Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.