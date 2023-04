Dupla armada assalta açougue no Guamá nesta sexta (14)

​Um açougue localizado na passagem Mucajás, bairro do Guamá, em Belém, foi alvo de dois criminosos na tarde desta sexta-feira (14). A ação da dupla de assaltantes foi registrada por volta das 12h20 pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos, vestindo camisa azul e bermuda vermelha, se aproxima do balcão, como um cliente comum. É possível ver que a todo instante ele olha em direção ao caixa do estabelecimento.

Logo em seguida, o segundo criminoso, trajando calça cinza, camisa clara, boné e máscara, se aproxima e tira uma arma da cintura. Ele vai em direção a um cliente que está pagando suas compras e parece ordenar que ele levante os braços. O homem, então, obedece.​​

Enquanto isso, o primeiro criminoso pula por cima do balcão do caixa e começa a recolher a renda do açougue. As imagens mostram claramente o suspeito contando o dinheiro em espécie.

Por outro ângulo das gravações, é possível ver que outro cliente chega ao açougue no momento em que a ação se desenrola e também fica em poder do assaltante que está com a arma. Assim como a vítima anterior, ele também é obrigado a manter os braços para o alto. Em questão de segundos os bandidos fazem a "limpa" e deixam o local correndo, mas, como a gravação encerra, não é possível ver que direção a dupla tomou.

A reportagem de O Liberal acionou a assessoria de comunicação das polícias Civil e Militar para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda novas informações.