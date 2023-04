Homem é preso com carro roubado usado em assaltos na Grande Belém

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA/DRCO) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (11), um homem identificado como Ricardo Miranda Rafael, no município de Ananindeua, na Grande Belém. A prisão foi resultado de uma investigação iniciada para apurar o roubo de um carro modelo Ford Ka (placa QVH-6990), na cor vermelha, ocorrido em 2021.

Segundo a polícia, o veículo roubado possivelmente vinha sendo utilizado em assaltos na Grande Belém, mas com placa de outro carro (QUN-0E87) do mesmo modelo, conforme imagens obtidas nos locais onde várias dessas ações criminosas ocorreram.

Em março deste ano, já no decorrer da investigação, a polícia localizou o veículo “original” que estava na cidade de Vigia, no nordeste paraense. O automóvel estava em posse de seu legítimo proprietário, que espontaneamente entregou o veículo para perícia e afirmou com veemência que não circulava pela Região Metropolitana de Belém (RMB), negando a participação nos crimes.

Após a apreensão do veículo “original”, a polícia constatou que um veículo com a mesma placa continuava a circular na Grande Belém, o que veio confirmar as suspeitas de que havia outro veículo clonado sendo utilizado nas ações criminosas.

A partir de então, as equipes da DRFVA deram iníc​​io às buscas pelo veículo clonado e identificaram que Ricardo Miranda Rafael era quem tinha aposse do carro. Já na unidade policial, foi confirmado pela perícia oficial que o veículo utilizado pelo suspeito era fruto de roubo.

As investigações seguem para identificar os comparsas de Ricardo, bem como para elucidar sua efetiva participação em outros crimes de roubo em que o veículo também foi utilizado.