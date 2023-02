Homem é preso pelo crime de receptação de veículos roubados em Belém

Jamerson Alfredo da Silva foi preso, em flagrante, pelo crime de receptação de veículos, nesta terça-feira (14), em Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. As investigações prosseguem no sentido de identificar e prender os demais envolvidos nas práticas criminosas.

Durante as investigações, a polícia apurou que estava ocorrendo uma série de furtos de motocicletas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução no bairro do Marco, na capital paraense.

VEJA MAIS

Os investigados, de acordo com a polícia, se dirigiam sempre para o “mesmo ponto reiteradas vezes, utilizando o mesmo automóvel como apoio e, então, subtraíam uma série de motocicletas, conforme diversas ocorrências policiais reunidas no bojo da investigação conduzidas”, diz o relatório policial.

Ainda de acordo com o documento, na data desta terça-feira, os policiais civis “lograram êxito em recuperar duas motocicletas produtos dos crimes e que foram localizadas na posse de Jamerson Alfredo da Silva”.

De acordo com a polícia, “no momento da ação policial, o autor das subtrações conseguiu empreender fuga ao avistar as viaturas se aproximando”.

A Polícia Civil assegura que as investigações continuam na tentativa de localizar e prender o autor dos crimes, para que a ele seja atribuída a devida responsabilidade criminal.