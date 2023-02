Corpo masculino em estado de decomposição é encontrado em córrego de Ananindeua

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição e ainda não identifciado foi encontrado, na tarde desta terça-feira (14), em um córrego, na avenida três corações, em Ananindeua. Moradores da área acionaram a polícia militar por volta de 15h, devido o mau cheiro vindo do local. A Polícia Civil e a Polícia Científica estão no local para realizar a remoção do corpo. A reportagem segue acompanhando mais informações sobre o caso.