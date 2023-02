Vendedor morre afogado enquanto se divertia em balneário de Ananindeua

Gleidson Cristian Paes de Souza, 44 anos, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (13), enquanto se divertia com familiares e amigos em um balneário localizado no final da estrada do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda esteve no local, mas o homem, que trabalhava como vendedor, já estava morto. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o cadáver.

Familiares da vítima relataram à polícia que Gleidson estava em uma festa com direito a banho em uma piscina de água natural. Um primo do vendedor também estava no local. Ele contou aos policiais que havia se retirado para ir buscar bebidas e, quando retornou, Gleidson já não estava mais.

O rapaz disse ainda que procurou se informar se o primo dele já tinha ido embora. Mas, no momento em que se virou para a direção da piscina, Gleidson estava jogado no chão, onde já recebia os primeiros-socorros de outras pessoas que estavam no balneário. Segundo familiares, a vítima sabia nadar e a piscina não era muito funda.

Após a constatação da morte de Gleidson, o corpo dele foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Belém. Exames cadavéricos serão realizados e deverão determinar a causa exata da morte, além de possíveis circunstâncias. O caso foi registrado na 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova e está sendo investigado pela Polícia Civil.