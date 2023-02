Homem morre afogado ao tentar resgatar prótese dentária em açude

Um homem morreu afogado depois de tentar resgatar uma dentadura em um açude na tarde do último domigo (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família da vítima informou que ele foi até o açude tomar banho, saiu do reservatório para tomar uma bebida e momentos depois pecebeu que havia perdido a prótese dentária. Ao voltar para a água para procurar a dentadura, o homem se afogou.

O acidente ocorreu no açude Água Boa, distrito de Bom Princípio, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

A Companhia de Mergulho e Resgate (CMR) foi acionada e ao realizarem as buscas, os agentes encontraram o corpo da vítima a cerca de quatro metros de profundidade.

A Polícia Militar e a Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).