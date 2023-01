Afogamento em Salinas: corpo de adolescente é velado em Paragominas

O corpo do adolescente Arthur Fonseca Gonçalves, de 13 anos, que morreu após se afogar na praia do Atalaia, em Salinas, no último sábado (28), está sendo velado na Igreja Batista Missionária, em Paragominas, cidade em que a família mora.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, o velório iniciou às 6h e segue até a tarde desta segunda-feira (30). O sepultamento está marcado para às 16h no cemitério São Francisco de Assis.

Relembre o caso

Arthur desapareceu nas águas da praia do Atalaia, na tarde de sábado. A mãe do adolescente, na tentativa de resgatá-lo, também se afogou, mas foi socorrida pelos guarda-vidas de plantão.

O corpo de Arthur foi encontrado um dia depois, no domingo à tarde, a quase 4 quilômetros de onde o afogamento aconteceu. Imagens feitas de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) mostram o momento exato em que equipes dos Bombeiros e mergulhadores se aproximam da faixa de areia com o corpo do adolescente dentro de um bote inflável.