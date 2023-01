Afogamento em Salinas: Praia do Atalaia é uma das mais perigosas do Pará; entenda

A Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará - onde o adolescente Arthur Fonseca Gonçalves, de 13 anos, desapareceu no último sábado (28) e foi encontrado morto, no dia seguinte, a cerca de 3,7 quilômetros do local -, é considerada uma das praias mais perigosas do estado. Em entrevista ao O Liberal na semana passada, o major do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Leonardo Sarges, já havia alertado para os riscos de afogamento na praia mais procurada do município.

Especialista em salvamento aquático e mergulho de resgate, o major incluiu a praia entre as seis mais perigosas do Pará. Características naturais de algumas praias paraenses fazem delas mais perigosas do que outras, segundo o que aponta as estatísticas do CBMPA dos últimos cinco anos. Além da Praia do Atalaia, as praias Marahú, Paraíso e Carananduba, em Mosqueiro, Vai Quem Quer, em Cotijuba, e Praia do Farol, em Outeiro - todas em distritos de Belém -, também aparecem na lista.

Segundo a corporação, na Praia do Atalaia, características como “valões” formados dentro da praia acabam causando acidentes que podem ser fatais. “Os ‘valões’ são buracos que ficam dentro da água. No Atalaia tem dois desses ‘valões’. O que ocorre é que, com a maré cheia, esses vãos são cobertos, transbordam e ficam fundos. Combinado com a maré forte, o risco é de as pessoas caírem nesses buracos, não conseguirem retornar e serem arrastadas pela correnteza”, explicou.

Pelo menos cinco mortes por afogamento já foram registradas só em 2023 no Pará

O caso de afogamento na Praia do Atalaia não foi o único registrado em Salinas neste ano de 2023. No último dia 24, pescadores encontraram o corpo de Paulo Victor da Silva Santos, de 21 anos, na Praia do Maçarico, também no município, em uma área de mangue. O jovem teria desaparecido na tarde do dia anterior na mesma localidade onde familiares o localizaram.

Além dos dois registros no nordeste do Pará, em Mosqueiro, distrito de Belém, na primeira semana do ano, ​três pessoas morreram afogadas no dia 5, na Praia do Paraíso. As vítimas Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, e Caio Henrique Costa Miranda, de 20 anos, pularam na água na tentativa de salvar Maria Luiza Barbosa Belcolt Gaia, de 19 anos, que estava se afogando, mas não resistiram à maré alta e ondas fortes.