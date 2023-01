Jovem de 21 anos é encontrado morto na praia do Maçarico depois de passar em Salinópolis

O corpo de Paulo Vitor, 21 anos, foi encontrado na madrugada desta terça-feira (24) na praia do Maçarico, em Salinópolis, nordeste paraense. O jovem teria desaparecido na tarde de segunda-feira (23) na mesma localidade onde familiares o localizaram. Segundo a Polícia Militar, Paulo teria morrido afogado. A Polícia Civil do Pará instaurou um inquérito, por meio da Delegacia de Salinópolis, para que a morte de Paulo seja investigada.

O padrasto do rapaz, chamado de ‘Dinho’, foi quem achou o enteado morto. Ele concedeu entrevista ao Portal do Sal e relatou o desaparecimento e o trabalho de buscas por Paulo.

Dinho afirmou que, por volta das 15h de segunda-feira (23), a vítima teria saído com o primo e duas cadelas para passear na praia do Maçarico. A baixa maré possibilitou que os dois jovens atravessassem até a praia do Espardarte.

Quando eles tentaram retornar à casa da avó, de onde tinham saído, o nível da água aumentou. O primo de Paulo conseguiu escapar da correnteza, mas ele não.

De acordo com o padrasto, Paulo ainda teria pedido ajuda antes de se afogar. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado, mas o rapaz tinha sumido. Os bombeiros foram acionados, fizeram as buscas das 16h às 18h, porém não conseguiram encontrá-lo.

“Por volta das 15h, o Paulo Vitor e o primo dele saíram para passear na praia do Maçarico com as duas cadelas que tem na casa da avó dele. Eles conseguiram atravessar até a praia do Espadarte, na parte onde a maré fica seca. Na hora de voltar, a maré aumentou e eles se apavoraram para atravessar de volta. O primo dele conseguiu se salvar, só que o Paulo não teve o mesmo êxito. Ele (Paulo) pediu ajuda das pessoas próximas. Os bombeiros foram acionados, fizeram as buscas das 16h às 18h, porém não conseguiram encontra-lo.

Era um cara nota 10. Um garoto bacana mesmo. Ainda mandei um áudio dizendo que iria esperar a maré baixar para tentar achar ele. Eu achei o corpo dele uns 200 metros de onde ele tinha desaparecido", alegou Dinho.

Os bombeiros afirmaram, por meio de nota, que o corpo, na verdade, foi localizado por pescadores. A vítima foi levada ao Instituo Médico Legal (IML), parece que confirmar se a morte foi afogamento.