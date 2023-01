Bombeiros resgatam corpo de adolescente que desapareceu nas águas do Atalaia, em Salinas

O corpo do adolescente que desapareceu nas águas da praia do Atalaia, em Salinas, no início da tarde do sábado (28), foi encontrado pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por volta de 17h30 deste domingo (29), a cerca de 3,7 quilômetros da praia. A informação foi confirmada pela prefeitura de Salinópolis e pelo 13º Grupamento do CBMPA.

O jovem, identificado apenas pelo prenome Arthur, estava tomando banho na praia com a mãe no momento em que desapareceu. Na tentativa de encontrar o filho, a mulher acabou se afogando, mas, foi socorrida pelos salva-vidas de plantão.

Imagens aéreas feitas de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) mostram o momento exato onde as equipes de bombeiros e mergulhadores se aproximam da faixa de areia, trazendo o corpo de Arthur dentro de um bote inflável.

Em outros vídeos é possível ver uma multidão de banhistas e curiosos se aproximando do local para acompanhar a retirada do corpo de dentro do mar.

A equipe do Núcleo Avançado de Bragança foi acionada para fazer a remoção do corpo, que será levado para o Núcleo Avançado de Paragominas, município paraense onde a família de Arthur reside.