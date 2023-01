Pais se desesperam após filho desaparecer na praia do Atalaia, em Salinas; vídeo

Um vídeo gravado na Praia do Atalaia, em Salinas, mostra o desespero dos pais do adolescente de 13 anos que desapareceu enquanto tomava banho com a mãe. A vítima, de prenome Arthur, não foi mais vista desde o início da tarde deste sábado (28). A criança segue desaparecida.

Na gravação, os pais acompanham as buscas de Equipe do Corpo de Bombeiros em desespero, à margem da praia.

Segundo testemunhas relataram à prefeitura de Salinópolis, a mãe do adolescente chegou a se afogar enquanto tentava encontrar o filho. Ela foi socorrida pelos Bombeiros.

