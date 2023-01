Adolescente desaparece em praia de Salinópolis na tarde deste sábado (18)

Um adolescente desapareceu nas águas da praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará, no início da tarde deste sábado (28). Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura da cidade, a vítima é um jovem de 13 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) fazem buscas no local.

De acordo com informações de testemunhas ouvidas pela prefeitura, o adolescente, identificado apenas pelo prenome Arthur, estava tomando banho na praia com a mãe no momento em que desapareceu. Na tentativa de encontrar o filho, a mulher se afogou, mas foi socorrida pelos Bombeiros.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações do caso junto ao Corpo de Bombeiros.