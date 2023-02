Corpo em estado de decomposição é encontrado às margens de rodovia em Altamira

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado às margens da BR-163, na última quarta-feira (1º), no distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira, sudoeste do Pará. Funcionários de uma empresa responsável pela manutenção da rodovia federal avistaram o cadáver e acionaram a Polícia Militar. As informações são do Giro Portal.

VEJA MAIS

A guarnição da PM constatou que o corpo estava com as mãos amarradas por uma corda e com duas perfurações no tórax, possivelmente oriundas de disparo de arma de fogo. A Polícia Civil do distrito de Castelo dos Sonhos foi acionada. O corpo foi levado para o distrito para que os procedimentos cabíveis fossem realizados.

Informações preliminares apontam que o cadáver pode ser do empresário Valdir Lanza de Moura, do Mato Grosso, desaparecido desde o dia 6 de janeiro deste ano. O corpo tinha vestimentas semelhantes às usadas pelo empresário no dia do desaparecimento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar mais informações sobre o caso e aguarda um posicionamento.