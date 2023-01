Corpo de homem é encontrado em lago turístico de Paragominas

O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado na tarde de sexta-feira (20) boiando às margens do Lago Verde, localizado em Paragominas, município na região sudeste do Pará. O caso aconteceu em um local considerado como um dos pontos turísticos da cidade. Devido as condições que o corpo estava, as autoridades não conseguiram identificar preliminarmente a vítima ou a causa da morte. Com informações do Portal Manchete.

O cadáver teria sido encontrado por um homem que trabalhava na limpeza do lago. Ele se assustou com a cena e acionou a Polícia Militar, que possuía uma guarnição perto da área.

A suspeita é de que a vítima estivesse no lago, pelo menos, há quatro dias por conta do nível de decomposição apresentado.

A cena do crime foi isolada, mas ainda registrou a presença de muitos curiosos no entorno. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará retirou o corpo da água para que a Polícia Científica do Pará (PCEPA) pudesse investigar o caso junto com a Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.