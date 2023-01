Ribeirinhos encontram corpo de homem só de cueca boiando em rio perto de Outeiro

Ribeirinhos encontraram um corpo de um homem em estado avançado de decomposição na tarde desta quinta-feira (26) boiando no rio Paciência, ilha de Jutuba, localizada a cerca de cinco quilômetros de Outeiro, distrito de Belém. Por conta das condições que o cadáver estava, não foi possível identificá-lo ou verificar a causa da morte.

A ocorrência chegou ao conhecimento da Companhia Independente de Polícia Fluvial (Cipflu) e o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, por volta de 14h30, depois que os moradores entraram em contato com o Centro Integrado de Operações (CIOP).

Ribeirinhos amarraram a vítima, de porte forte, na base de um trapiche para que a maré não a levasse. Os militares se dirigiram até o endereço e disseram que o homem achado morto estava apenas de cueca. A polícia questionou os residentes se eles conheciam a vítima, mas disseram que não.

A suspeita é de que o homem seja Adelar José Alves de Sousa, 52 anos. Ele desapareceu na tarde da última terça-feira (24), enquanto tomava banho na praia da Saudade, em Cotijuba, que fica próximo de onde acharam o corpo. No mesmo dia do sumiço, os bombeiros fizeram buscas pela região, mas não localizaram nada.

Trabalho da perícia

A Polícia Científica do Estado do Pará foi acionada somente para remover o corpo, que foi encaminhado ao GMAF, ao Instituto Médico Legal (IML). Exames necroscópicos devem ser realizados para identificar a causa da morte.

Nenhuma pessoa procurou as autoridades dizendo ser familiar da vítima ou reconhecendo que o corpo encontrado, de fato, se trate do Adelar.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para saber se alguma investigação será feita acerca do caso. A reportagem aguarda retorno.