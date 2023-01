Pescador encontra corpo de paraense desaparecido em rio de Minas Gerais

Um pescador encontrou o corpo do paraense Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, na manhã desta quinta-feira (26) em Governador Valadares, no distrito de Baguari, estado de Minas Gerais. A vítima desapareceu na última segunda-feira (23) depois que a embarcação que ele estava afundou no rio Doce. Com informações do G1 Minas Gerais.

De acordo com bombeiros, Roberto foi localizado morto a quase 20 quilômetros de onde o acidente ocorreu. A Polícia Miltiar de Minas Gerais foi acionada pelo pescador.

O suposto motivo do acidente seria que o barco tombou depois de passar por um cabo de aço, que atravessa o rio. O trabalho de busca do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) contava com o apoio de quatro embarcações e um drone.

O cadáver vestia o uniforme da empresa para qual prestava serviço a hidrelétricas. O irmão de Roberto, que não teve a identidade revelada, acompanhou as buscas e foi quem reconheceu o corpo.

O paraense era casado e pai de duas filhas. Uma das crianças tem pouco mais de 1 ano de idade.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas de Gerais. A reportagem aguarda retorno.