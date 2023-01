Bombeiros localizam suposto barco de paraense desaparecido em Minas Gerais

O suposto barco em que estava o paraense Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, desaparecido desde a última segunda-feira (23), após cair no rio Doce, em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros de Militar de Minas Gerais (CBMMG). A informação foi confirmada à Redação Integrada de O Liberal, por meio de nota, nesta quarta-feira (25).

Os bombeiros detalharam, ainda, que continuaram as buscas até o início da noite da última terça-feira (24), quando a situação do local começou a comprometer a efetividade da ocorrência e a segurança dos militares. Quatro embarcações do CBMMG foram utilizadas, além de um drone. Na manhã de quarta-feira, o trabalho foi retomado.

Em primeiro momento, com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, os militares fizeram uma busca superficial por toda extensão do rio, uma vez que não foi informado o ponto exato que a vítima teria desaparecido. Ainda de acordo com informações do local, a vítima foi carregada pela correnteza até não ser mais vista.

Relembre o caso

Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (23), após cair do barco, no rio Doce, em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Ele estaria desaparecido desde às 15h. Informações iniciais dão conta de que Roberto é natural de Belém.

Os familiares da vítima seguem até o momento sem notícias sobre as buscas de Roberto. A denúncia foi recebida por meio do Eu Repórter na última terça-feira (24). Ainda segundo informações preliminares, Roberto trabalha para uma empresa que presta serviço a hidrelétricas.