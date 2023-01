Paraense desaparece após cair em rio, em Minas Gerais

Um homem identificado como Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (23), após cair do barco, no rio Doce, em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Ele estaria desaparecido desde às 15h. Informações iniciais dão conta de que Roberto é natural de Belém. Os familiares da vítima seguem até o momento sem notícias sobre as buscas de Roberto. A denúncia foi recebida por meio do Eu Repórter nesta terça-feira (24).

Ainda segundo informações preliminares, Roberto trabalha para uma empresa que presta serviço a hidrelétricas. Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atuam nas buscas desde a tarde da última segunda-feira. Até o momento, Roberto não foi localizado. Os bombeiros relataram que, de acordo testemunhas, o barco em que a vítima estava tombou após passar por um cabo de aço, que atravessa o rio. As informações são do portal Vale do Rio Doce.

O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que o acidente ocorreu. Sem encontrar qualquer paradeiro do homem, as buscas foram cessadas no anoitecer da última segunda-feira e foram retomadas na manhã desta terça-feira (24). A Redação Integrada de O Liberal busca maiores informações junto ao Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar de Minas Gerais.