Jovem é encontrado morto, 24 horas após desaparecer enquanto andava de jet-ski no nordeste do Pará

No domingo (22), Henrique Cordovil da Conceição desapareceu no rio Inhangapi enquanto andava de jet-ski no município de mesmo nome, no nordeste do Pará. Desesperados, familiares e amigos mobilizavam esforços na redes sociais, pois antes de completar o período de 24 horas, a Polícia Civil ainda não podia dar o homem como desaparecido. Na tarde desta segunda-feira (23), as buscas começaram e o corpo dele boiou, perto do local onde passeava de moto aquática.

O passeio ocorria na comunidade Boa Vista, que fica no município a 7 quilômetros de distância de Castanhal. Um irmão de Henrique estava acompanhando as buscas quando o Corpo de Bombeiros Militar localizou o homem. O familiar reconheceu Henrique e entrou em desespero quando viu o corpo do irmão sem vida.

Ainda nas redes sociais, muitas pessoas lamentavam o fato e diziam que o rio Inhangapi, um afluente do rio Guamá, costuma fazer vítimas por ser perigoso para atividades de lazer. Porém, é bastante frequentado por uma opção de lazer dos moradores da área. O corpo de Henrique foi removido pela Polícia Científica do Pará e será analisado antes da liberação para a família.