Ribeirinha encontra corpo de homem em decomposição dentro de área alagada próximo de Trairão

Um moradora ribeirinha encontrou o corpo de um homem em estado avançado de decomposição na quarta-feira (18) em uma área alagada, a 600 metros da rua que dá acesso ao município de Trairão, na região sudoeste do Pará. Por conta das condições em que a vítima foi localizada, as autoridades ainda não conseguiram identificá-la ou determinar a causa da morte. Com informações do Plantão 24 Horas News.

VEJA MAIS

Ribeirinha acionou a polícia

A própria residente foi quem acionou a polícia. A área em que o corpo estava era de difícil e acesso. A remoção do cadáver só ocorreu pela madrugada desta quinta-feira (19).

A vítima, que vestia uma camisa longa vermelha, foi encaminhada à Polícia Científica de Itaituba para que as devidas providências fossem tomadas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.