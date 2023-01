Mototaxista desaparecido há seis dias é encontrado morto em Parauapebas

O corpo de um mototaxista, desaparecido há seis dias, foi localizado em avançado estado de decomposição dentro de área de mata, na Avenida W1, Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Denisval Ferreira Durante, que tinha 48 anos, foi encontrado na tarde de quinta-feira, 5, depois de estar desaparecido desde a véspera de ano novo.

De acordo com informações do portal Pebinha de Açúcar, foram os próprios colegas de trabalho de Denis que localizaram o corpo. A movimentação de urubus em uma área de mata foi o que chamou a atenção do grupo que já vinha realizando buscas, por conta própria, desde o desaparecimento, segundo relatou o presidente da cooperativa de transportes alternativos da região da qual a vítima fazia parte.

O presidente da cooperativa, Airton Moraes Farias, ainda teria dito que os colegas e a polícia chegaram a receber diversas informações sobre o suposto paradeiro de Denis, mas não conseguiram avaliar a veracidade das mensagens. Ele chegou a ter sido informado, por exemplo, que o colega teria colocado à venda uma residência e desapareceu no dia posterior ao anúncio.

O mistério sobre a morte do mototaxista fica ainda mais sombrio uma vez que o bairro onde foi encontrado morto é o mesmo onde Denis residia. Segundo o portal do interior, o corpo já estava em avançado estado de decomposição e a primeiras informações dão conta que Denis teria sido morto a golpes de faca.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Civil sobre o caso.